Reizigersaantallen in het OV blijven achter: 'aanpassen van de service' door GVB overwogen

De reizigersaantallen in het Openbaar Vervoer in de stad komen niet op de gewenste hoeveelheid. De Vervoerregio Amsterdam staat voor de uitdaging om genoeg geld binnen te halen voor de komende jaren. Samen met het GVB wordt er gedacht aan marketingacties, netwerkmaatregelen en het aanpassen van de service.

Dat schrijft wethouder Melanie van der Horst als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio in een brief. De reizigersaantallen in Amsterdam schommelen zo tussen de 75 en de 80 procent. Die achterblijvende reizigersaantallen, en daarmee de opbrengsten, hebben voor de vervoerregio een grote en langdurige impact op het financiële gebied.

Financiële problemen

Het GVB zat al door de coronacirisis in de financiële problemen, waardoor de kans groot was dat de dienstregeling flink aangepast zou moeten worden. Uiteindelijk kwam er geld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Vervoerregio en daardoor kon toch voorkomen worden dat de dienstregeling uitgekleed werd.

Voor 2023 werd er vanuit de rijksregeling 27 miljoen euro beschikbaar gesteld en vanuit de Vervoerregio nog eens 13,5 miljoen euro. Het Rijk geeft vanaf 2024 geen geld meer, waardoor de Vervoerregio en het GVB aanvullende maatregelen zoeken om de reizigers 'een goed aanbod te blijven bieden'. Het GVB heeft daarom de opdracht gekregen om tot een plan te komen voor de komende twee jaar.

Maatregelen

Voor de eerste helft van komend jaar rijdt het GVB in ieder geval met dienstregeling zoals die nu is. Wel wordt er gekeken of sommige maatregelen effect kunnen hebben om meer mensen met het openbaar vervoer te laten reizen, door middel van marketingacties om de 'reizigers terug te winnen' bijvoorbeeld. Ook zijn de Vervoerregio en het GVB in gesprek over maatregelen zoals het aanpassen van de service in het openbaar vervoer, waardoor er meer geld beschikbaar moet komen.