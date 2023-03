Drugslab ontdekt in Wormer, omgeving afgezet

UPDATE 17.10 uur: De politie bevestigt dat er inderdaad een drugslab is aangetroffen. De aanwezige spullen worden ontmanteld, afgevoerd en vernietigd.

De Malerstraat in Wormer is vanmiddag afgezet omdat de politie vermoedt dat er mogelijk een drugslab zit. Hulpdiensten en de Landelijk Forensische Opsporing zijn op dit moment in de straat en onderzoeken een bedrijfspand. Het pand aan de overkant is ontruimd.

Het bedrijf, waar het drugslab in zit, is pas sinds december gevestigd op de Malerstraat in Wormer. Een getuige meldt dat daar vooral mensen 's avonds aanwezig zijn.

Zowel de Veiligheidsregio als de politie wil verder weinig vertellen. Of er gevaarlijke stoffen in de omgeving zijn kunnen ze nog niet zeggen. Onze verslaggever ter plaatse meldt dat het op dit moment rustig is op het terrein.