Dode in drugslab Zaandam is 44-jarige man uit Amstelveen

De dode man die vrijdag werd gevonden in een bedrijfspand aan de Gerrit Kiststraat in Zaandam, is een 44-jarige man uit Amstelveen. In het pand woedde donderdagnacht brand en werd een drugslab ontdekt. Uit onderzoek is gebleken dat het om een laboratorium ging waar amfetaminen werden gemaakt.

Of de Amstelvener bij de brand is omgekomen of al eerder overleed wordt nog onderzocht. Twee mensen werden nagekeken door een ambulance, omdat zij aanwezig waren in het pand, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft deze mannen nog wel ondervraagd, maar tot nu toe is er niemand aangehouden.

Het laboratorium is inmiddels ontruimd en op last van de burgemeester is het pand voor een half jaar gesloten. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.