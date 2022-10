Lichaam gevonden bij ontdekking drugslab op industrieterrein in Zaandam

Aan de Gerrit Kiststraat in Zaandam is vanmorgen een dode aangetroffen in een drugslab in een industriegebouw. Er is geen gevaar voor de omgeving, maar er zijn wel twee mensen nagekeken door de ambulance.

Inter Visual Studio / Pascal Fielmich

Een woordvoerder van de politie tweet dat er een overleden persoon is aangetroffen in het gebouw waar het drugslab is gevonden. Er wordt nu verder onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Verslaggever Samanta de Groot staat bij het gebouw met politiewoordvoerder Roderick de Veen: "We doen nu onderzoek naar het eventuele verband tussen het drugslab en de persoon die gevonden is." Tekst gaat verder onder de foto

NH Nieuws / Samanta de Groot

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er nog veel onduidelijk over wat er precies gebeurd is op het industrieterrein. Er was vannacht brand uitgebroken waar nu nog veel om te doen is, maar de betreffende brand is inmiddels weer uit. Ontmanteling Het team Landelijke Faciliteit Ontmanteling is aanwezig om het drugslab te ontmantelen. Twee mensen zijn nagekeken door een ambulance omdat zij aanwezig zijn geweest in het pand, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Volgens de veiligheidsregio is er geen gevaar voor de omgeving, en is de situatie inmiddels stabiel. De omliggende panden waren ontruimd, maar zijn inmiddels weer vrijgegeven.

In het onderzoek naar het drugslab is in het gebouw een overleden persoon aangetroffen. De recherche doet verder onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden van overlijden. https://t.co/eORr3BP8yz — Politie NH Zaanstreek-Waterland (@POL_ZAW) October 28, 2022