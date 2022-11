Drugslab in loods waar flinke brand woedde in Westknollendam

De fikse brand die vorige week donderdag woedde in een loods aan de Industrieweg in Westknollendam is volgens de politie mogelijk veroorzaakt door een drugslab. Bij de brand raakte niemand gewond.

De brandweer was de hele middag bezig om de brand te bestrijden. Volgens de veiligheidsregio was er ook een explosie geweest in de loods waarna de brand is ontstaan. Na de brand werden in het pand restanten van een drugslab gevonden en gevaarlijke stoffen.

Volgens een van de buurmannen waren er in het pand waar de drugslab zat alleen in het weekend mensen in het pand en waren de ramen altijd geblindeerd.

Naast een drugslab zat er ook een autobedrijf en een wijnopslag van Rijkhoff, die een winkel en een wijnbar in Wormerveer heeft, in de loods gevestigd."De hele voorraad is volledig uitgebrand", vertelde een medewerker van de winkel. De eigenaren zijn flink aangeslagen. "Gelukkig hadden we net de winkel aangevuld, maar er is ook heel veel verloren gegaan", zegt de medewerker. Ook zij hebben geen idee wat de oorzaak van de brand is.