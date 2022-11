Brand in Westknollendam begon met een explosie, loods grotendeels bespaard gebleven

In een loods aan de Industrieweg in Westknollendam is vanmiddag, rond kwart voor één, een grote brand uitgebroken. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Er zijn geen gewonden gevallen.

De veiligheidsregio had het over een 'zeer grote brand' en is met man en macht bezig geweest de brand te bestrijden. Inmiddels is de brand onder controle.

Explosie

Volgens onze verslaggever op locatie werd er flink opgeschaald. "Ik zie in de verte meerdere brandweerwagens aankomen, er hangt een politie-helikopter in de lucht en er is ook een ambulance aanwezig."

Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio Bert van den Heerik heeft er een explosie plaatsgevonden in de loods waarna de brand is ontstaan. In de loods zit onder meer een autobedrijf. Het is niet bekend of hier ook de explosie is geweest. "We weten nog niet om wat voor soort loods het gaat of wat er in zit", aldus de woordvoerder. "We zijn met twee peletons uitgerukt, dat is wel een tankautospuit of twaalf." Vooralsnog zijn er geen gewonden gevallen.

Buurmannen

Cees van den Berg kon nog net op tijd zijn auto, die dicht bij de loods geparkeerd stond, weghalen. "Het was een hele toestand", vertelt hij. "En ik was net op tijd, want Nico kan z'n auto niet meer weghalen."

"Wij waren naar buiten gegaan omdat het vlak bij onze eigen loods is", vertelt overbuurman Nico aan onze verslaggever. "Later mochten we niet meer terug om onze jas te pakken." Zowel Cees als Nico hebben een dekentje gekregen van de brandweer om warm te blijven.

Een andere buurman vertelt dat er alleen in het weekend mensen in het pand waren en dat de ramen waren geblindeerd.

Dankzij de inzet van de brandweer en de regen hebben ze een deel van de loods kunnen redden.