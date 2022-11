Zien: flinke schade na grote brand Westknollendam

Een dag na de grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw in Westknollendam is de schade goed zichtbaar. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. De brand brak gistermiddag rond 12.45 uur uit.

De brandweer was de hele middag bezig om de brand te bestrijden. Er werd flink opgeschaald om de brand te beperken. Volgens de veiligheidsregio heeft er een explosie plaatsgevonden in de loods waarna de brand is ontstaan. Er raakte niemand gewond.

Wijnvoorraad weg

In de loods zat naar een autobedrijf ook de wijnopslag van Rijkhoff, die een winkel en een wijnbar in Wormerveer heeft."De hele voorraad is volledig uitgebrand", vertelt een medewerker van de winkel. De eigenaren zijn flink aangeslagen. "Gelukkig hadden we net de winkel aangevuld, maar er is ook heel veel verloren gegaan", zegt de medewerker. Ook zij hebben geen idee wat de oorzaak van de brand is.

Dankzij de inzet van de brandweer en de regen hebben ze een deel van de loods kunnen redden. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de brand. Die is op dit moment nog onduidelijk.