Weer nieuwe plannen voor zwembad Castricum, met of zonder sporthal

Al jaren is duidelijk dat het 50 jaar oude zwembad De Witte Brug nodig aan vervanging toe is, en al die tijd wordt er ook al gediscussieerd over hoe dat nieuwe bad er uit moet zien. Omdat ook sporthal De Bloemen al wat ouder wordt, is eind 2021 besloten om ook een combinatie van beide te onderzoeken.

Sportpark Noord-End

Wat wel al duidelijk is, is waar het nieuwe zwembad komt: op veld 5 van FC Castricum op sportpark Noord-End. De club wordt met een kunstgrasveld gecompenseerd. Op de vrijkomende locaties van De Witte Brug en De Bloemen kunnen daarna de broodnodige huizen worden gebouwd. Maar zover is het nog niet. Eerst het zwembadontwerp.

Gisteravond kregen raadsleden en geïnteresseerden de opties gepresenteerd. Sowieso wordt het duurzaam, gasloos en klimaatadaptief. De komende maanden worden de plannen en financiën verder uitgewerkt.

Meer weten over het ontwerp? Kijk hier de presentatie terug.