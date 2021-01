Nieuw zwembad op voetbalveld naast Jac. P. Thijsse College

CASTRICUM - Het gemeentebestuur is eruit: een nieuw te bouwen zwembad moet op 'Veld 5' van FC Castricum op sportpark Noord-End verrijzen. Al jaren wordt er gediscussieerd over het onderwerp. Nadat twee jaar geleden bleek dat er opeens wel geld beschikbaar was voor een nieuw zwembad, moest alleen de plek nog worden bepaald: 'Veld 2' of 'Veld 5'. Het zwembad vervangt op termijn het verouderde bad 'De Witte Brug'.