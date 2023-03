Gelukt! Tiny keert terug naar geboortegrond in Hensbroek: "Een lot uit de loterij"

Ze kan haar geluk niet op. Tiny Schaap-Mak uit Obdam is één van de 41 gelukkigen die een sleutel heeft bemachtigd voor nieuwbouwplan Pioenhof in Hensbroek. Het project wordt gebouwd op haar geboortegrond, maar de concurrentie was bijzonder groot. Er waren ruim 1.700 andere geïnteresseerden. "Het kan niet mooier."

Tiny keert terug naar haar geboortegrond - NH Nieuws / Michiel Baas

"Ik ben hier geboren en hoop hier te overlijden", zei Tiny tien dagen geleden. Nu haar ouderlijk huis nog overeind staat, maakte ze nog één keer een rondje over 'Het landje van Mak', zoals het perceel in de volksmond heet. Eind 2024 staan op dezelfde locatie 46 nieuwbouwhuizen, waaronder 5 huurwoningen. "Hier ligt een hele geschiedenis van mij en mijn familie. We hebben hier zoveel meegemaakt. Mooie dingen, maar ook verdrietige." Ze wilde graag terugkeren naar vertrouwde grond, samen met haar man Hans. Het zou de cirkel rond maken, maar er waren meer kapers op de kust. Veel meer. Want meer dan 1.700 mensen hadden in eerste instantie belangstelling voor het nieuwbouwproject in Hensbroek.

Koggenland-wethouder Rosalien van Dolder hoorde het op een informatieavond hoofdschuddend aan. Ze had flinke kritiek op het woningbouwbeleid van de provincie. "Het lijkt wel of er een Berlijnse muur staat tussen stad en platteland. Even verderop, bij nieuwbouwlocatie De Draai in Heerhugowaard worden 2.500 woningen gebouwd. Als ik dan zie hoeveel moeite wij als plattelandsgemeente moeten doen om dit plan van de grond te krijgen, doet mij veel verdriet voor de dorpen." Maar voor Tiny en Hans was er donderdag goed nieuws. Aan het einde van de dag kwam het verlossende telefoontje van de makelaar. "Het was heel spannend. Ze belden om vijf voor vijf, met goed nieuws. We hebben ook nog eens de eerste keuze. Het wordt een levensloopwoning, op een hoek. Het is een lot uit de loterij. Er was zoveel animo, en dat het dan toch is gelukt... Het kan niet beter."

Nieuwbouwproject Pioenhof in Hensbroek - Timpaan