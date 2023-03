Tiny wil terug naar eigen grond: "Ik ben hier geboren en hoop hier te overlijden"

Tiny Schaap-Mak (72) uit Obdam werd samen met haar 12 broers en zussen geboren op 'Het landje van Mak' in Hensbroek, zoals het in de volksmond wordt genoemd. Precies op de locatie waar volgend jaar het nieuwbouwproject Pioenhof verrijst. Tiny aast op een sleutel en hoopt terug te keren naar haar geboortegrond, maar de concurrentie is bijzonder groot. "Voor mij zou dan de cirkel rond zijn."

De muren van het huis staan nog overeind, de kassen zijn er nog. Net als de schuren. Dus loopt Tiny met haar man Hans nog één keer over het terrein waar ze is geboren en opgegroeid. Nu kan het nog.

Een vrolijke anekdote volgt op een verdrietig verhaal. Aan iedere stap die Tiny zet, kleeft een herinnering. Het stuk grond is vervallen, sinds haar broer het in 2014 verliet. "Hier ligt een hele geschiedenis van mij en mijn familie. We hebben hier zoveel meegemaakt. Mooie dingen, maar ook verdrietige. Het doet mij zeer dat het er zo uitziet. Als het straks weg is, heb ik alleen nog de herinnering."

Logeren

Tranen wellen meerdere keren op. Bijvoorbeeld als het over haar jongste zus Bea gaat, die al in 2007 overleed. "We gingen met de zussen altijd een weekendje weg, maar daar was ze al te ziek voor. Toen wilde ze graag nog een keer met ons in het ouderlijk huis logeren. Mijn broer Jaap woonde toen in het huis en heeft alles geregeld. We hebben zo'n mooi weekend gehad, vol met verhalen over vroeger."

Het duurt niet lang meer, of haar ouderlijk huis is er alleen nog op foto's. "En dat is ook goed. Het is oud, vervallen. We wilden er als familie niemand anders meer in. Dus we zijn blij dat er een mooi nieuwbouwplan met 46 huizen voor terugkomt. Dat is heel mooi voor Hensbroek, want er is al 20 jaar niets meer gebouwd. Dat is ook de reden dat wij destijds naar Obdam zijn verhuisd. Maar in mijn hart ben ik nog steeds Hensbroeker."