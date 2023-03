Loterij om te kunnen wonen: in Hensbroek vechten 1700 mensen om 41 huizen

Het is de woningcrisis in een notendop: maar liefst 1.752 geïnteresseerden azen op een nieuwbouwhuis in Hensbroek. Terwijl wethouder Rosalien van Dolder bij de provincie pleit voor méér huizen, hopen de woningzoekenden vurig op een gouden lot, in de vorm van een huissleutel.

Terwijl dikke donderdagavonddruppels de weg naar beneden vinden, vinden veel mensen onderdak in dorpshuis De Oude School in Hensbroek. De informatieavond over aanstaande nieuwbouw in het dorp is populair. Niet alleen belangstellenden, maar ook dorpsbewoners komen nieuwsgierig een kijkje nemen. "Toch even kijken wat er gaat komen", klinkt het.

Centraal staat Pioenhof, het project waarbij aan de Julianaweg in totaal 46 woningen - waaronder 10 smartwoningen en 5 huurhuizen - gaan verrijzen. En alsof Hensbroek plotseling het beloofde land is, liefst 1.752 keer is er interesse getoond in één van de 41 koophuizen. Inwoners van Hensbroek hebben bij de toewijzing voorrang, daarna bewoners uit de gemeente Koggenland en daarna de overige enthousiastelingen.

Woningnood groot

De woningnood is ook in Koggenland groot. Er is voor veel mensen amper een betaalbaar huis voor handen, met een run op beschikbare woningen of nieuw te bouwen huizen als gevolg. Marella de Bruin is als verkoopmanager van vastgoedontwikkelaar Timpaan betrokken bij Pioenhof. "Sinds een half jaar is de website in de lucht en sindsdien hebben we gezien dat het aantal geïnteresseerden flink is gegroeid, in totaal tot ruim 1.700. Dit soort toestanden zien we bij andere projecten ook."