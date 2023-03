Geen interlanddebuut Telstar-speler Blackson voor Suriname

Na zijn eerste uitverkiezing voor het nationale team van Suriname heeft Delvechio Blackson nog geen speelminuten gekregen. Vannacht (Nederlandse tijd) speelde de ploeg van Aron Winter in de CONCAF Nations League tegen Mexico. Suriname verloor (0-2) en de verdediger van Telstar bleef negentig minuten op de bank.

Suriname had de uitwedstrijd tegen Mexico eerder met 3-0 verloren. Ook Jamaica bleek over twee duels te sterk (1-1 en 1-3), waardoor degradatie uit de A-poule een feit is.

Winter had vannacht basisplaatsen ingeruimd voor onder meer Ajax-doelman Joey Roggeveen, Haarlemmer Jeredy Hilterman (Almere City FC),, Roscello Vlijter (ex-Telstar) en de oud-Ajacieden Damil Dankerlui, Sheraldo Becker, Florian Jozefzoon en Diego Biseswar. Na rust kwamen daar nog Danzell Gravenberch en Fabian Sporkslede bij.

Bij Mexcio startte Feyenoord-spits Santiago Giménez en Érick Gutiérrez in de basis. Beide doelpunten vielen in het laatste half uur. Giiménez miste bij een 0-1 stand een strafschop. Dankerlui tekende voor de 0-2 door zijn eigen keeper te passeren.

Vanwege deze interland mist Blackson zondag de thuiswedstrijd van Telstar tegen Helmond Sport.