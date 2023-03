Telstar-aanvaller Christos Giousis moet twee wedstrijden toekijken

Giousis kreeg in het duel van afgelopen vrijdag tegen Helmond Sport (2-2) de rode kaart vanwege natrappen. Telstar laat weten dat ze de straf hebben geaccepteerd en niet in beroep gaan. Vanwege zijn schorsing zal Giousis ontbreken in het thuisduel tegen TOP Oss en in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.

AEK Athene

De 24-jarige Giousis kwam deze zomer over van AEK Athene waar hij in het beloftenelftal speelde. In Velsen-Zuid tekende hij eind augustus een contract voor twee jaar. Tot nu toe kwam de aanvaller in 27 duels in actie voor Telstar en hierin scoorde hij zeven keer.

Bekijk hieronder de reactie van Telstar-trainer Mike Snoei over de rode kaart van Giousis.