Telstar-speler Blackson voor het eerst opgenomen in Surinaamse selectie: "Een droom die uitkomt"

Telstar-verdediger Delvechio Blackson behoort voor het eerst bij de Surinaamse selectie. "Het is voor mij een droom die uitkomt. Het is ook wel spannend, want ik kan mijn debuut maken voor mijn land", reageert Blackson.

Afgelopen vrijdag hoorde Blackson dat hij in de definitieve selectie zat. Hij was toen onderweg met Telstar naar Kerkrade voor de wedstrijd tegen Roda JC (2-1 winst). "Ik zat in de bus. Ik kreeg aan appje van de Surinaamse teammanager. Ik vertelde het meteen aan mijn medespelers en iedereen feliciteerde mij", vertelt Blackson.

In de selectie zitten verder nog een aantal bekende Noord-Hollandse namen. Zo zitten onder andere Joey Roggeveen (Jong Ajax), Ridgeciano Haps (oud-AZ) en Roscello Vlijter (oud-Telstar) bij de selectie.

In de CONCACAF Nations League speelt Suriname op 24 maart thuis tegen WK-ganger Mexico.

Telstar

Door de aanstaande interland met Suriname mist Blackson het duel van Telstar op 26 maart tegen TOP Oss. De geboren Zaankanter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Telstar.

In het team van trainer Mike Snoei krijgt hij dit seizoen regelmatig een basisplaats. De ploeg uit Velsen-Zuid staat elfde in de eerste divisie en gaat vrijdag op bezoek bij Helmond Sport. Dat duel is live te horen bij NH Sport.