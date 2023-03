Duur puntenverlies voor tiental Telstar op bezoek bij Helmond Sport

Lange tijd leek Telstar op weg naar een driepunter tegen Helmond Sport. Dat veranderde nadat Christos Giousis een rode kaart kreeg. Tot overmaat van ramp scoorden de Brabanders diep in blessuretijd 2-2 via Elmo Lieftink.

Op bezoek bij Helmond Sport zorgde Telstar voor het eerste gevaar. Delvechio Blackson, deze week voor het eerst opgeroepen voor Suriname, had de openingsgoal op zijn schoen. Christos Giousis gaf de voorzet, maar Blackson schoot naast via doelman Mike Havekotte. Enkele minuten later waren de rollen omgedraaid en toen was het wel raak.