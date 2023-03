Deze keer moet het lukken: Gert-Jan wil Kanaal overzwemmen en traint in Lanzarote

Nog zes maanden te gaan, dan doet Gert-Jan Wit een tweede poging om het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk over te zwemmen. Hij pakt het anders aan dan bij zijn eerste poging tien jaar geleden, onder andere met een trainingsweek in Lanzarote. Wit: “In Nederland zwem ik in de winter zo’n tien kilometer per week, nu doe ik dat in een dag.”

“Het is dertig graden en ik zit nu in de schaduw voor mijn hotelkamer”, vertelt Wit aan de telefoon. “Ik zie dat het in Den Helder zo weer gaat regenen.” Ondanks dat hij geniet van de warme temperatuur en het helderblauwe water, is hij er niet voor de vakantie: “het is alleen trainen, eten en slapen.”

Gert-Jan Wit is in Den Helder bekend als keurslager en probeerde in 2015 ook al eens het Kanaal over te steken. Dat mislukte, maar opgeven doet hij niet. Beter voorbereid en twintig kilo lichter doet hij nu dus een nieuwe poging. Als het hem lukt, is Wit de oudste Nederlander met deze prestatie achter zijn naam.

"Het gaat heel goed", vertelt Wit. "Tot nu toe is mijn grootste zorg is dat ik niet geblesseerd raak. Je moet zorgen dat je blessurevrij blijft. Ik kan me niet permitteren dat de schouders nu aan puin raken."

"Ik houd er wel van om iedere dag lekker bezig te zijn en ik wist wel dat ik veel moest zwemmen, maar 10 kilometer per dag is wel echt veel. Vanochtend werd ik wel wakker met stijve schouders."

Focus

“Naarmate het dichterbij komt, raak je er wel meer op gefocust. Je gaat serieuzer trainen. Er is hier in Lanzarote ook iemand in de trainingsgroep die in 2019 het Kanaal heeft gezwommen, die liet een filmpje zien. Dan komt het opeens heel dichtbij. Het leuke, maar ook het minder leuke: bijvoorbeeld dat je ’s nachts moet zwemmen."

"Het is nog maar een half jaar. Dat klinkt ver, maar voor je het weet is het zover. Ik moet steeds verder zwemmen." Hij heeft daarom voor zichzelf een trainingsplan opgesteld voor de komende zes maanden. Het wordt wel even wennen om in Nederland in de koude zee te zwemmen: het water in Lanzarote is rond de 19 graden. "En de stroming bij Den Helder is veel sterker", vult Wit aan.