Helderse slager wil van Engeland naar Frankrijk zwemmen: "Ik voel mij happy in zee"

Dit jaar gaat het hem lukken: de 59-jarige Gert-Jan Wit uit Den Helder wil in september het Kanaal overzwemmen. Na een mislukte poging in 2015 bleef het aan hem knagen en daarom probeert hij het nu nog een keer. Beter voorbereid en twintig kilo lichter bereidt hij zich in alle rust voor op de tocht: "Als ik ga zwemmen, ga ik op avontuur."

Goed alleen kunnen zijn is ook wel een vereiste om de tocht te kunnen maken. Wit: "De route is zo'n 35 kilometer lang. Ik moet 3 kilometer per uur zwemmen. Dat lijkt mee te vallen, maar na twaalf uur moet dat nog. Als je vertraagt moet je een getij extra zwemmen, dus dat is zes uur extra."

Als het hem lukt, is Wit de oudste Nederlander met deze prestatie achter zijn naam. Maar daar doet hij het helemaal niet voor. Wit: "Ik hou mij daar helemaal niet mee bezig, ik hoef geen titel. Ik zwem omdat ik dat talent heb. Ik ben een einzelgänger en hou van alleen in het water liggen."

Gert-Jan wil het Kanaal over zwemmen - NH Nieuws / Else van der Steeg

Tweede poging

In 2015 deed Wit ook een poging om de overkant te halen, maar toen moest hij na tien uur afhaken. Het weer was niet goed en een schouderblessure zorgde ervoor dat hij niet soepel meer kon zwemmen.

"Fysiek moet je zorgen dat je er klaar voor bent. Zorgen dat je techniek goed is. Achteraf was in 2015 mijn techniek niet helemaal goed. Dan is er ook nog het mentale aspect, je moet altijd rustig blijven in je hoofd. Je moet niet met je emoties laten meegaan, daar verzuurt je lichaam van. Vorige keer heb ik aan het begin al anderhalf uur lopen bakkeleien met de kapitein. Dan ben je al zoveel energie kwijt. Je moet daarna nog uren zwemmen."

IJsselmeer

De mislukte poging in 2015 motiveerde hem alleen maar meer. "Ik ben competitief en reusachtig fanatiek", zegt Wit. Hij zwom in 2020 in acht uur tijd het IJsselmeer over. Toch bleef het Kanaal in zijn achterhoofd rondspoken. "Ik wist wel dat ik die afstand kon zwemmen. Het is in mijn hoofd blijven zitten. Ik word dit jaar 60, dus als ik het nog wil doen, moet het nu."