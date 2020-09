Gert Jan zwemt binnen acht uur IJsselmeer over: "Absoluut een bucketlist-dingetje"

MEDEMBLIK - Langeafstandzwemmer Gert Jan Wit uit Den Helder dook gistermorgen het water in bij Medemblik en stapte 7 uur en 45 minuten later bij Stavoren weer aan wal. Het IJsselmeer overzwemmen stond lange tijd op zijn verlanglijst. De bijna 21 kilometer lange tocht moest en zou een keer gezwommen worden.

"Ik voel me goed, ik ben een beetje koud maar ik voel me goed", zegt Gert Jan Wit als hij weer vaste grond onder zijn voeten voelt. Op een paar kilometer voor het eind van zijn tocht veranderde het weer. Het begon stevig te waaien en de golven werden hoger. "Het laatste uur was wel pittig."

Wit zwemt normaal gesproken voor de kust bij zijn woonplaats Den Helder. Voor een flinke tocht, draait hij zijn hand niet om, maar 21 kilometer in het IJsselmeer is toch even wat anders. "Dit is absoluut een bucketlist-dingetje. Ik heb eigenlijk niet zoveel met zoet water, maar het IJsselmeer moet je wel even over."

Jaar lang begeleiding

Tijdens zijn tocht werd de zwemmer begeleid door Marcel Stroet die met zijn bedrijf vanuit Medemblik regelmatig zwemmers onder zijn hoede neemt op de tocht richting Stavoren. "We hebben deelnemers die te langzaam zijn voor de wedstrijd die we op deze route organiseren. Maar ook mensen die het als uitdaging willen doen. We begeleiden ze eerst een jaar lang en dan gaan ze er overheen. Je doet dit niet zomaar even."