Zwemster Kyra Wijnker wil Waddeneilanden rond zwemmen: "Is nog nooit gedaan"

DEN HELDER - Nadat ze in 2018 het Kanaal overzwom en vorig jaar nog meedeed aan het WK IJszwemmen in Rusland, was Kyra Wijnker wel weer toe aan een nieuwe uitdaging. De 21-jarige zwemster uit Den Helder zoekt het nu wat dichter bij huis en heeft besloten om in september de Waddeneilanden rond te gaan zwemmen.

"Er vaart een boot met me mee op de tochten langs de eilanden. Aan boord zitten dan de schipper, mijn coach en eventueel een meezwemmer die me kan steunen als ik er even mentaal doorheen zit", zegt Wijnker op de dijk bij Den Helder. "Hoe het verder gaat in de praktijk weet ik niet. Het is nog nooit gedaan, ik ga het als eerste ondervinden."

Bij Huisduinen stapt Wijnker even de zee in. Het is een geliefde stek van haar. Meerdere leden van zwemvereniging Marsdiep dobberen daar al rond en herkennen Wijnker op afstand vanwege haar roze uitrusting. "We hebben gehoord van haar plannen. Het is toch geweldig. Wij hoeven het niet te proberen, we komen niet verder dan hier", vertellen ze met een lach.

280 kilometer

Wijnker denkt dat tijdens de tochten vooral de stroming een stevige tegenstander kan worden. Daarnaast hebben de eilanden allemaal hun uitdagingen. "Terschelling wordt wel de lastigste. Die tocht is 80 kilometer. Mijn verste afstand tot nu toe is 42 kilometer, dat was het Kanaal. Geen uitdaging gaat me te ver maar deze is pittig."

Ook bij Texel zal Wijnker goed moeten opletten. "Ik kruis de route van de TESO-veerdienst. Die heeft natuurlijk voorrang. Ik ben een bijzondere manoeuvre, zeg maar. En de stroming blijft bij de kop en de staart van het eiland het lastigst om te passeren. De eerste tocht wordt Schiermonnikoog, de laatste wordt Texel, vlakbij huis."

In totaal heeft Wijnker tijdens de vijf zwemtochten zo'n 280 kilometer voor de boeg, je moet daar misschien wel een beetje gek voor zijn, zegt ze zelf: "Ik zeg altijd tegen de mensen dat ik Geniaal En Knap ben, dat betekent GEK. En ik accepteer het want ik voel me er goed bij."