Brrr: hoe Kyra (24) ijskoud water trotseert, ze werd derde op het WK ijszwemmen

Zwemmen in water van maximaal vijf graden is iets wat de meeste mensen niet voor hun lol zouden doen, maar dat geldt niet voor Kyra Wijnker (24) uit Den Helder. Ze is inmiddels al een aantal jaren wekelijks te vinden in het koude water van de Noordzee en doet zelfs mee aan wedstrijden. Dit jaar was het WK in Frankrijk voor haar een groot succes: ze won een bronzen plak op de 1000 meter.

In de prijzen vallen op het wereldkampioenschap in Frankrijk is iets wat Kyra nooit had verwacht. Door corona heeft de zwemster afgelopen twee jaar veel minder kunnen trainen en geen wedstrijden kunnen zwemmen, maar daar was op het wereldkampioenschap niks van te merken. "De prestatie die ik nu heb neergezet, had ik niet verwacht van tevoren", vertelt Kyra trots.

Hoewel ijszwemmen in Nederland verre van populair is, werd Kyra samen met een paar andere ijszwemmers uitgenodigd om bij het televisieprogramma Khalid & Sophie te vertellen over deze extreme sport. Kyra was pas net terug uit Frankrijk en mocht meteen aanschuiven om te vertellen over haar bronzen plak. "Dat was een hele bijzondere ervaring", vertelt Kyra. En na haar televisiedebuut ontplofte haar telefoon met berichtjes. "Dat is bizar en had ik nooit verwacht."

In onderstaande video pakt Kyra haar trainingsroutine weer op in het water van de Noordzee (tekst gaat door onder de video).