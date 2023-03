Voormalig hotel-restaurant Schoorl in beeld voor opvang Oekraïners

In het voormalige hotel-restaurant Klein Zwitserland in Schoorl worden mogelijk Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De gemeente is hierover in gesprek met de eigenaar van het pand, waar nu een pop-up galerie in zit.

Er is volgens burgemeester Lars Voskuil meer capaciteit nodig om Oekraïners in de gemeente onderdak te bieden. Op dit moment zitten er zo'n 350 vluchtelingen in hotels, pensions en bij mensen thuis in tuinhuizen en vakantiewoningen.

"Ik ben onze inwoners zeer dankbaar, maar de oorlog duurt helaas langer dan gehoopt. Dat maakt dat de situatie bij mensen thuis onder druk staat", aldus Voskuil. "Er ontstaat daardoor meer vraag naar gemeentelijke opvang."

Volgens Voskuil is het aan de eigenaar van het pand om te bepalen wat de mogelijke komst van nieuwe bewoners voor 'Galerie Klein Zwitserland' zal betekenen. Die zitten sinds drie jaar anti-kraak in het karakteristieke gebouw aan de Duinweg in Schoorl.