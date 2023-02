Oekraïense vluchtelingenkinderen een jaar op Bergense school: "Gaat redelijk goed met ze"

De Bergense Van Reenenschool vangt alweer een jaar kinderen op die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. Van de 129 leerlingen komen er 31 uit dat land. Volgens directeur Wijbe van der Meer (66) gaat het over het algemeen redelijk met ze. "Ze spelen veel met elkaar, maar pakken de taal minder snel op dan gehoopt."

Sinds maart vorig jaar is het aantal leerlingen flink gegroeid. "We begonnen met tien Oekraïense kinderen. Later in het jaar zijn er steeds weer nieuwe bij gekomen, maar ook een aantal weggegaan. Ze hebben het hier op school wel naar hun zin. Ja, het gaat over het algemeen redelijk goed met ze", analyseert hij.

Zelf had hij er wel rekening mee gehouden dat de jonge vluchtelingen langer dan een jaar zouden blijven. "Ik ben bang dat het zelfs meerdere jaren gaat duren voor het zover is dat de kinderen terug kunnen gaan. Gelukkig wonen ze hier in Bergen niet in een 'azc-setting' of zoiets, maar veelal in vakantiewoningen, bij mensen in pension of in hotels."

Nederlandse taal

De Nederlandse taal is nog wel een ding. "Ze pakken het niet snel op. Ze blijven toch met hun voeten in Oekraïne, willen heel graag terug en voelen dan niet de noodzaak om Nederlands te leren. Terwijl ze dat voor het voorgezet onderwijs straks wel nodig hebben."

"Een aantal van hen in de bovenbouw realiseert zich nu wel: we moeten echt aan de bak, want de middelbare school komt er aan. Ze zouden dan eigenlijk naar een Internationale Schakelklas moeten, maar daar zijn de wachtlijsten enorm. Daar komen ze niet tussen."

De meeste kunnen wel terecht op de Bergense vrije school, de Adriaan Roland Holstschool. Daar heeft al een aantal oudere Oekraïense kinderen een plek gevonden. "Zij hebben dus al ervaring, Deze week hebben we met ze over gesproken over de toelating na de zomer en zij denken dit wel goed te kunnen oplossen."

