IJslandse Gigja uit Bergen maakt zich met haar kunst hard voor de natuur en nog meer rake tips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH Nieuws met drie uitgaanstips voor de komende week: optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. In Pop-up galerie Klein Zwitserland in Schoorl is werk te zien van Gigja Reynisdotter, het is Lee Fields dag in Paradiso en er is briljant theater in de Vest in Alkmaar.

Uitgaanstip 1: Natuurkunst in Klein Zwitserland in Schoorl Gigja Reynisdotter uit Bergen tekent niet op papier maar op gedroogde bladeren. Ze tekent dieren maar ook mensen, vooral oudere mensen. "Ik vond dat wel goed bij elkaar passen, de oudere gezichten met rimpels op de bladeren. Het heeft met vergankelijkheid te maken". Ook in haar beeldend werk maakt Gigja bladeren, van hout of staal. Zo heeft ze een grote olijftak gemaakt met daarop mensen die hand in hand lopen. "Ik maak me zorgen om de klimaatverandering en vindt dat we dat samen aan moeten pakken. Niet tegen elkaar maar met elkaar, anders loopt het slecht af met de wereld". Haar liefde voor de natuur stamt uit haar jeugd op IJsland. Maar ook als ze nu teruggaat naar IJsland ervaart ze de ruimte en de overdaad aan natuur die we in Nederland een beetje missen. Het werk van Gigja Reynesdotter is te zien in de pop-up galerie Klein Zwitserland in Schoorl. Samen met Maartje Brans en Karen Winnubst is daar de tentoonstelling Between Art and Nature te zien tot en met 23 april.

Uitgaanstip 2: Soul-held Lee Fields Amsterdam Hij ziet eruit of hij zo uit de jaren 60 is weggelopen maar hij is helemaal van nu: Lee Fields. Zaterdag 18 februari is het Lee Fields dag in Amsterdam. s' Avonds treedt deze Amerikaanse levende soullegende op in Paradiso en 's middags is in de Melkweg de Nederlandse premiere van de documentaire Faithfull man over Lee Fields. De film is geregisseerd door Jessamyn Ansary en Joyce Mishaan, die negen jaar aan de film hebben gewerkt en vertelt het bijzondere verhaal van de Amerikaanse soulzanger Lee Fields (1951), die in 1969 zijn eerste single uitbracht maar pas op latere leeftijd succesvol werd met zijn muziek. Lee Fields ademt soul sinds zijn geboorte in 1951. Als tiener verhuist hij eind jaren ’60 naar New York om aan zijn carrière als zanger te werken. Met succes, want al snel groeit de Amerikaanse artiest uit tot een fenomeen en gaat hij op tournee met onder andere Kool and the Gang, Sammy Gordon and the Hip-Huggers, O.V Wright, Darrell Banks en Little Royal. Vandaag de dag staat hij in de voorhoede van de soul revival en wordt zijn muziek in stukjes gehakt en gesampled door hiphopartiesten als J. Cole en Travis Scott. De documentaire Faithfull man in de Melkweg begint om 16;00 uur. Het concert van Lee Fields in Paradiso begint om 20;30 uur.

Uitgaanstip 3: Brilliant theater in de Vest in Alkmaar Theater de Vest in Alkmaar is dit hele weekend ingeruimd voor het Nationaal Theater met de internationaal geprezen voorstelling Every Brilliant Thing. Acteurs Tamar van den Dop en Bram Suijker spelen de Nederlandse versie. 'Every Brilliant Thing' is een avond die je met elkaar beleeft, in een setting die voelt als een knusse huiskamer en waarbij meedoen geen must is, maar een mogelijkheid. Waar gaat het over? Een kind van zeven begint te schrijven aan een lijst met alle dingen die het leven de moeite waard maken. Terwijl het kind opgroeit, groeit de lijst mee. Schepijs. De stem van Nina Simone. De geur van oude boeken. Dromen dat je vliegt. Als er een miljoen dingen op staan, blijkt de lijst, die begon als steun voor een depressieve moeder, de reddingsboei voor het inmiddels volwassen kind. “De mooiste monoloog van het jaar (…) een theatrale spijkerbom van menselijke veerkracht, liefde en troost.” aldus het NRC. De voorstelling Every Brilliant Thing van het Nationaal Theater is op vrijdag en zaterdagavond en op zondagmiddag te zien en te beleven in de Vest in Alkmaar.