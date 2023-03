IJshockeyers Amsterdam Tigers uitgeschakeld op weg naar landstitel

Het was een spannende wedstrijd tussen de ijshockeyers van Amsterdam Tigers en Eindhoven Kemphanen in de Jaap Edenbaan. Na een lange wedstrijd met veel uitgedeelde straffen voor de spelers eindigde de pot in 1-3 voor Eindhoven. Daarmee zijn de Amsterdammers uitgeschakeld en maken zij geen kans meer op de landstitel.

20 minuten na de start is het Eindhoven die op voorsprong komt. In de tweede periode lukt het hen opnieuw om te scoren, maar de Amsterdammers geven de moed niet op en houden het spannend. Tegen het einde van de derde periode scoren de Amsterdammers dan eindelijk. In de laatste minuten van de wedstrijd scoort Eindhoven vanaf eigen helft, de wedstrijd eindigt in 1-3.

"Het was een pittige wedstrijd. Eindhoven is gewoon een goede ploeg en het gaat er altijd hard aan toe. Als je op deze manier verliest, dat is gewoon erg jammer", vertelt Lance van Duin en speler van Amsterdam Tigers. Zeb van Duin spreekt over domme pech: "Op het ijs heb ik het gevoel gehad dat wij de betere waren, maar het scorebord zegt iets anders."

De twee rivalen hebben in totaal drie play-offwedstrijden tegen elkaar gespeeld waarvan Eindhoven twee keer won. Dat betekent dus dat de Eindhovenaren na de winst van gisteravond een plaats hebben bemachtigd in de finale.