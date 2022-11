IJshockey: Tsjechische boezemvrienden moeten Amsterdam Tigers aan landstitel helpen

De ijshockeyers van Amsterdam Tigers hebben er sinds deze zomer een sterspeler bij. De Tsjech Petr Novák werd dit seizoen al twee keer uitgeroepen tot man van de wedstrijd. De komst van de dertigjarige spelmaker is geen toeval. Coach Ondrej Kratky is al jarenlang zijn boezemvriend en haalde hem naar Amsterdam.

Ondrej Kratky is vanaf 2019 de coach van de Amsterdam Tigers. Vorig jaar lukte het hem niet om de landstitel binnen te halen. In de finale werd er verloren van de Tilburg Trappers. Dit jaar azen de Amsterdammers op eerherstel. Daarvoor vloog trainer Kratky dus een andere Tsjech in. De komst van de ervaren Novák moet de titelkansen gaan vergroten.

Boezemvrienden

De komst van Novák is geen toeval. Kratky en Novák zijn al sinds kleins af aan boezemvrienden en kennen elkaar als geen ander. "Hij is zeker één van de redenen dat ik hier ben gaan spelen'', vertelt een stralende Novák.