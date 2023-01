Van tandarts tot schaatsenslijper: Hiepke Boerma stille motor van Amsterdam Tigers

Boerma speelde in de jaren zestig zelf nog in het eerste team van de Tigers. Na een uitstapje naar Groningen keerde hij eind jaren negentig terug in Amsterdam. "Toen ik hier terug kwam was ik ontevreden over het slijpwerk van de schaatsen. Ik heb mezelf toen bijgeschoold, want ik vond dat ik dat beter kon.''

Boerma ontpopte zich tot de vaste slijper van de club. Aanvoerder Calvin Pohlman. "Hiepke is zijn gewicht in goud waard. Hij doet heel erg veel voor de club. Dit zijn de mensen waar wij als vereniging van leven. Iedere donderdag en zaterdag is hij er weer. Dan zetten we netjes onze schaatsen op zijn werkbank en hij levert keer op keer maatwerk.''

Naast zijn slijpwerkzaamheden doet Boerma dus nog veel meer voor de club. "Als er een stuk boarding kapot is, helpen we de ijsmeester en als er iemand een tand is verloren kijk ik even naar het gebit. Ik ben in mijn vorige leven tandarts geweest, dus dat kan ik er mooi bij doen.''

Of het door Boerma komt of niet Amsterdam Tigers is bezig aan een sterk seizoen. Afgelopen zaterdag werden de Dordrecht Lions met 7-3 verslagen. De Tigers staan na zeventien wedstrijden op de eerste plaats in de competitie.