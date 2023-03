Rood aangelopen Jong Ajax met lege handen en Jong AZ speelt gelijk

Godts kreeg hierna nog rood en dat leidde het begin van het einde in. De Belg speelde de bal te ver voor zich uit en nam de tegenstander mee in zijn sliding. Jong Ajax kon het Almere City niet meer moeilijk maken, waardoor de stand ongewijzigd bleef. Na de interlandbreak spelen de jonge beloften tegen FC Dordrecht.

Het was FC Eindhoven, dat de eerste kans kreeg in Wijdewormer. Charles-Andreas Brym haalde de achterlijn en schoot vervolgens op de lat. Even later kopte Evan Rottier naast het doel. Jong AZ kroop hierna meer uit zijn schulp en kreeg mogelijkheden via Fedde de Jong en Iman Griffith.

In de slotfase van de wedstrijd was het Ro-Zangelo Daal, die de openingstreffer maakte. Griffith gaf de assist op de 1-0. De overwinning werd niet over de streep getrokken, nadat Jasper Dahlhaus de 1-1 maakte. De score veranderde - ondanks een aantal kansen - niet meer.

Jong AZ speelt 3 april in eigen huis tegen De Graafschap en heeft nu ook interlandbreak.

Opstelling Jong AZ: Owusu-Oduro; Van Aken, Postma, Stam, Beukers; De Jong, Reverson (Koster/78), Buurmeester (Daal/46); Kewal (Addai/89), Barasi (Kwakman/64), Iman Griffith.