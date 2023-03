Jong Ajax zakt door het ijs tegen FC Eindhoven

Het was Mamouna Amevor, die de openingstreffer binnen kopte uit een corner. Doelman Charlie Setford was kansloos: 1-0. De jonge Ajacieden lieten zich niet uit het veld slaan en knokten zich terug via een kansje van Kristian Hlynsson. De IJslander zorgde na een halfuur uiteindelijk voor een schitterende gelijkmaker. Heel lang hield Jong Ajax die stand niet vast, want Eindhoven kwam weer op voorsprong. Evan Rottier maakte de 2-1.

