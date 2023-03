Jong AZ niet opgewassen tegen kampioenskandidaat Heracles Almelo

Het begin van de wedstrijd was dus drie kwartier later dan verwacht. Jong AZ was niet scherp en keek snel tegen een achterstand aan. Ismail Azzaoui profiteerde hiervan en schoot de 1-0 achter Rome-Jayden Owusu-Oduro. Het was daarna vooral Jong AZ dat kansjes kreeg.

Loek Postma was na een kwartier dicht bij de gelijkmaker. Hij verlengde een vrije trap, maar de bal ging net naast. Een afstandsschot van Ricuenio Kewal werd gekeerd door Michael Brouwer. Kewal en Mexx Meerdink hadden voor rust nog mogelijkheden op de gelijkmaker, maar Brouwer was opnieuw spelbreker.

