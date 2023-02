Doelpuntrijke beloftenclash levert Jong AZ slechts één punt op

Aan doelpunten geen gebrek maandagavond op De Herdgang in Eindhoven. Jong PSV - Jong AZ eindigde in 3-3. Voor de Alkmaarse talenten scoorden Buurmeester, Lahdo en Reverson.

In Eindhoven waren beide ploegen behoorlijk aan elkaar gewaagd. Al kwam de thuisploeg na acht minuten op voorsprong via Mohamed Nassoh. Voor Jong AZ was Van Brederode het meest dreigend in de eerste helft. Na een half uur spelen kwam de buitenspeler gevaarlijk naar binnen en vuurde op het vijandelijke goal, alleen redde de keeper.

Met Hobie Verhulst onder de doellat en Mayckel Lahdo, Yusuf Barasi, Myron van Brederode in de aanval trad Jong AZ met een versterkt elftal aan tegen de nummer veertien van de eerste divisie. Jong AZ dat bezig is aan een sterk seizoen kon bij winst klimmen naar positie zes op de ranglijst.

In de tweede helft kwamen de Alkmaarse talenten snel op gelijke hoogte. Via Zico Buurmeester al rook het ook een beetje naar een eigen goal van Jong PSV. Na die gelijkmaker zette Jong AZ door en volgde een minuut later de voorsprong via Lahdo. Toch hield de ploeg van Maarten Martens die voorsprong niet lang vast, want na een uur spelen schoot het grote talent Jason van Duiven 2-2 binnen namens Jong PSV.

Reverson

In de slotfase drong Jong PSV aan en moest Verhulst drie keer in actie komen. Toch kon de Alkmaarse doelman niet voorkomen dat Brabantse club een kwartier voor tijd op voorsprong kwam. Daarna wisselde Martens een aantal keren en dat pakte goed uit, want invaller Damienus Reverson schoot vlak voor tijd de 3-3 binnen.

Met het behaalde punt in Eindhoven staat Jong AZ zevende op de ranglijst. Volgende week maandag speelt Jong AZ thuis tegen Willem II.





Opstelling Jong AZ: Verhulst; Van Aken, Postma , Engel, Kalisvaart (Reverson/81); Twisk, Buurmeester, Griffith; Lahdo (Kewal/77), Barasi (Koster/77), Van Brederode