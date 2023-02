Krankzinnige driepunter AZ tegen Cambuur, na twee afgekeurde treffers

AZ is door het oog van de naald gekropen. Het ging moeizaam tegen hekkensluiter Cambuur, mede door twee afgekeurde doelpunten: 2-1. Vangelis Pavlidis en Wouter Goes (zijn eerste) waren trefzeker voor AZ, Björn Johnsen scoorde tegen.

De Griek kopte van dichtbij echter naast het doel. Even later gebeurde dat opnieuw, nadat hij een voorzet van Sugawara miste. AZ kwam vlak voor rust toch op voorsprong. Driemaal bleek scheepsrecht voor Pavlidis, die de bal vanaf randje zestien in het doel schoot: 1-0. Jens Odgaard kon de score verdubbelen met een kopbal. Ditmaal was Ruiter wel spelbreker.

De eerste kans van de wedstrijd was voor de Alkmaarders, die ongewijzigd begonnen tegen Cambuur. Yukinari Sugawara kon uithalen, zijn inzet werd gekeerd door Volendammer Robbin Ruiter. Daarna deelde de Friezen een aantal speldenprikjes uit via Björn Johnsen (gekeerd door Mathew Ryan) en Michael Breij. AZ nam het initiatief weer over en had via Vangelis Pavlidis op 1-0 kunnen komen.

De wedstrijd was nog nauwelijks hervat na rust, toen het spel alweer stillag. Dat kwam door ‘fans’ van AZ, die vuurwerk op het veld gooide. Scheidsrechter Marc Nagtegaal gebaarde eerst dat beide ploegen naar binnen zouden gaan, maar na een minuut afkoelen ging de wedstrijd verder. Nadat de rook was opgetrokken, kreeg Tijjani Reijnders een schotkans. Zijn inzet ging over.

Goal Goes gaat door

Vangelis Pavlidis dacht enkele minuten later de 2-0 te scoren. De treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Jesper Karlsson had in de zeventigste minuut dezelfde gedachte als Pavlidis, maar zijn doelpunt ging ook niet door. De Zweed schoot raak na een misverstand in de Cambuur-verdediging, alleen de VAR zag dat hij hands maakte. Verdediger Wouter Goes scoorde een doelpunt, dat wel bleef staan. Hij tikte van dichtbij raak na een snoeihard schot van Milos Kerkez: 2-0.

Spanning terug

Goes leek zijn ploeg in veilige haven te brengen, maar niets bleek minder waar. Na een overtreding van Pantelis Hatzidiakos mocht Björn Johnsen een strafschop nemen. De oud-spits van AZ deed zijn oude ploeg pijn en bracht de spanning terug: 2-1. Het circus leek helemaal compleet nadat Remco Balk 2-2 scoorde. Deze treffer ging niet door vanwege Roberts Uldriķis, die in de aanloop buitenspel stond. Cambuur eindigde overigens met tien man na een rode kaart voor Mees Hoedemakers.

Door de zege neemt AZ de tweede plek weer over van Ajax, dat morgen op bezoek gaat bij Vitesse. Dat is volgende week vrijdag de tegenstander van de Alkmaarders, die het dan moeten stellen zonder Jordy Clasie. Hij pakte zijn vijfde gele kaart en is geschorst.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez (M. De Wit/90); Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis (Barasi/80), Karlsson (Lahdo/90)