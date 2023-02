Zwaarst mogelijke loting voor AZ: Alkmaarders tegen Lazio in Conference League

AZ is in de achtste finales van de Conference League gekoppeld aan het Italiaanse Lazio Roma. Dat was de zwaarste tegenstander die de Alkmaarders konden loten. De Alkmaarders konden de tussenronde overslaan, omdat ze als groepswinnaar al waren geplaatst voor de laatste zestien.

AZ speelt tegen .... - Pro Shots/Twitter AZ

Voor de winterstop plaatste AZ zich als groepswinnaar door boven FC Vaduz, Apollon Limassol en Dnipro-1 te eindigen. Daardoor hadden de Alkmaarders een beschermde status en werden de sterkste teams ontlopen. Het zat toch niet mee voor AZ, want Lazio rolde uit de koker. Lazio is de huidige nummer vijf in de Italiaanse Serie A. Zij wonnen in de tussenronde over twee wedstrijden nipt (1-0) van het Roemeense CFR Cluj. De Romeinen zitten in de Conference League, omdat Feyenoord en Midtjylland boven ze eindigden in de groepsfase van de Europa League. Tekst gaat verder onder de tweet