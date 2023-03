Jong Ajax doet NAC Breda pijn, nederlaag voor Jong AZ in Kerkrade

Jong Ajax heeft vanavond in de eerste divisie een ruime zege op NAC Breda geboekt. Na iets meer dan een half uur spelen stond het in Brabant al 0-4. De score stokte op 2-6. Jong AZ verloor in Kerkrade met 2-0.

De thuisploeg wist voor 16.184 toeschouwers in het Rat Verlegh stadion na rust wel iets terug te doen. Omarsson en Van der Sande passeerden Jong Ajax-doelman Setford. Dankzij de overwinning wipt Jong Ajax op de ranglijst over TOP Oss heen. De ploeg van trainer Dave Vos staat nu zeventiende.

Bij de Amsterdamse beloften hadden Conceicao en Lucca een basisplaats. Beide spelers uit de A-selectie wisten in Breda te scoren. Dat gold ook voor Warmerdam, Van Axel Dongen, Baas en Regeer. Met name de 0-5 van de Portugees Conceicao was om door een ringetje te halen: hij dribbelde op fraaie wijze door de NAC-defensie om vervolgens af te drukken.

De hoogst genoteerde Noord-Hollandse ploeg in de eerste divisie, Jong AZ, leed op bezoek bij Roda JC de tweede nederlaag in vier dagen tijd. Bij het zeer jonge Jong AZ maakte Wilmer Olofsson zijn debuut in het betaalde voetbal. De centrale verdediger startte in de basis. In de tweede helft kregen nog vier spelers hun eerste speelminuten als profvoetballer: voor Anthony Smits, Nelson Egah, Ilias Splinter en Jereno van Gom werd het zo eveneens een avond om niet te vergeten.

Het werd voor alle nieuwelinge geen droomdebuut, want Jong AZ beet, net als vrijdag tegen Heracles Almelo (2-0), opnieuw in het stof. In de 43e minuut zette Postema Roda op 1-0. Invaller Limbombe besliste de wedstrijd in de 89e minuut. Door de nederlaag zakt Jong AZ naar de tiende plaats.

Opstelling Jong AZ: Deen; Van Aken (Splinter/75), Postma, Olofsson, Kalisvaart(Van Gom/83) Twisk, Reverson, Griffith, Kewal (Jerold/46), Koster (Egah/66) en Daal (Smits/46)