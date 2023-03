Feestvreugde bij AZ van korte duur: "Stoïcijns zijn en niet gaan fladderen"

De feestvreugde bij AZ was groot na de overwinning op Lazio (2-1). De spelers feestten na de wedstrijd flink met het publiek, want de Alkmaarders stuntten door de Italianen uit te schakelen. "Ik denk dat we wel verdiend gewonnen hebben", zegt verdediger Wouter Goes.

Wouter Goes: "Groot feest en ik denk dat dat terecht is" - NH Sport / Stephan Brandhorst

De jonge verdediger stond opnieuw in de basis en kon moeiteloos mee in het niveau. AZ legde een puike partij op de mat en legde Lazio haar wil op. Als de ballen net iets beter vielen hadden de Alkmaarders zelfs nog met een veel hogere score de wedstrijd kunnen eindigen. Tijjani Reijnders raakte namelijk nog twee keer de paal. De middenvelder is trots na de overwinning. "We hebben in Rome en hier onze kwaliteiten laten zien. In de wedstrijd zie je het zelfvertrouwen groeien. Al met al een geweldige prestatie."

Tijjani Reijnders: "Geen enkel moment gevoeld dat we het weg zouden geven" - NH Sport / Stephan Brandhorst

De tegenstander in de kwartfinale van de Conference League wordt morgen bij de loting bekend gemaakt. Dat is AA Gent, Lech Poznan, Fiorentina, FC Basel, OGC Nice, Anderlecht of West Ham United. Na het uitschakelen van Lazio, is het vertrouwen groeiende in een mooie afloop. "Heel veel mogelijk", zegt een nuchtere Goes. "Het kan zeker iets heel moois worden."

Waartoe is AZ in staat? "Heel veel" - NH Sport / Stephan Brandhorst

De laatste weken is AZ weer aan het opkrabbelen na een dipje. Met zakelijke overwinningen op FC Groningen en Vitesse (twee keer 1-0) en twee mooie zeges op Lazio is de 'flow' weer terug. "Dit was ons doel. Je hebt vorig seizoen Feyenoord gezien en Lazio was één van de favorieten . We moeten gewoon stoïcijns door blijven gaan en niet teveel gaan fladderen", besluit Reijnders.