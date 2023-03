Hondenbezitters voelen zich aan het lijntje gehouden: "Wachten op slachtoffers"

Hondenbezitters in De Hoef in Alkmaar willen zo snel mogelijk een afgesloten speelweide voor hun trouwe viervoeters. Het losloopgebied, waar ze nu wandelen, ligt vlakbij een drukke weg waardoor het gevaarlijk is om de hond los te laten. "Het is een hele onlogische plek voor een losloopgebied", vertelt initiatiefnemer Marjolein Steltenpohl. "Ontzettend gevaarlijk voor mens en dier."

Ook hebben de hondenbezitters een subsidieaanvraag gedaan met het voorstel om dan zelf maar een hekwerk te plaatsen en het veld in de toekomst te onderhouden. Maar ook nu vangen ze bot. "Onbegrijpelijk in andere wijken zijn er zelf twee van dit soort speelweides, waarom moet het hier zo lang duren? Moeten er eerst honden worden aangereden?", aldus Steltenpohl.

En daarom trekken de baasjes aan de bel bij Stadswerk 072. Ze willen graag een afgesloten losloopveldje in hun wijk. "We zijn al vanaf oktober bezig. We hebben meerdere plekken geopperd, maar we krijgen steeds te horen dat er geen geld is. En dat is best wel frustrerend."

Ook Mariska Pater laat haat hond Ace uit op het groenstrookje. Veilig aan de lijn want haar hond is al twee keer de weg overgestoken. "Hij ging achter een vogel aan en dan hou je echt je hart vast. Het is een hele drukke weg en de auto's rijden best wel hard. Het is wachten op slachtoffers."

Elke dag is Marjolein met haar hond Harley te vinden op het groenstrookje naast de Aert de Gelderlaan in Alkmaar. Het liefst zou ze haar jonge Engelse setter los laten lopen maar dat durft Marjolein niet aan. "Sommige mensen zullen zeggen dat je je hond dan maar moet opvoeden maar met een jachthond wordt dat een ander verhaal. Als de neus aangaat dan kun je roepen wat je wilt, ze horen niks meer."

Reactie Stadswerk 072

Stadswerk 072 - de organisatie die zich in Alkmaar bezighoudt met het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte - laat via een woordvoerder weten dat er geen concrete plannen zijn voor een afgesloten losloopgebied in De Hoef.

Stadswerk 072 is op de hoogte van de wens van de hondenbezitters in De Hoef maar kan nog niets toezeggen. En dat heeft ook te maken met geld. "We sparen elk jaar de wensen van hondenbezitters op en bekijken dan in het najaar of het financieel mogelijk is om die te realiseren", aldus de woordvoerder.

"Aan het eind van dit jaar beoordelen we dus of er geld is om een afgesloten losloopgebied langs de Aert van Gelderlaan te realiseren."