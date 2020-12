Rijper petitie voor hondenlosloopgebied: "We verdienen een veilige plek"

DE RIJP - Hondenbezitters in De Rijp merken dat er steeds minder plek is in het dorp om hun dieren los te laten lopen. Voorheen konden ze terecht in het Oeverpark. Maar daar staan nu huizen. Ze hebben hun oog nu laten vallen op een braakliggend veldje in het hart van het dorp. Via een petitie hopen ze de gemeente aan hun zijde te krijgen.

Initiatiefnemer voor de petitie is Tjacoline van Galen Last. Samen met tientallen andere hondenbezitters in De Rijp wil ze dat de groenstrook naast nieuwbouwwijk De Pauw een hondenspeelweide wordt. Ze vinden het dé ideale plek waar hun dieren veilig en ruim met elkaar kunnen ravotten.

"Eerst hadden we hier een prachtig park, maar dat is nu bebouwd", legt Tjacoline uit. "We lopen nu over de dijk langs De Pauw, en eindigen de wandeling op het braakliggende terrein tussen de nieuwbouwwijk en het Zuideinde, het terrein dat we graag voor de honden willen hebben."

"De Rijp is een hondenrijk dorp, en we verdienen daarom ook een veilige afgeschermde plek om onze dieren los te laten. Er is hier steeds minder losloopgebied beschikbaar. Er zijn nog maar drie plekken in De Rijp, maar die zijn of te gevaarlijk, te klein of in de buurt van vee."

Speeltuin

"De dijk waar we nu elke ochtend met onze honden lopen, komt zelfs niet meer in de lijst voor van losloopgebieden. En op het veldje dat wij willen staat opeens een kinderspeelplaats ingetekend. Het is de zóveelste speeltuin hier in het dorp. Een optie zou kunnen zijn dat die speelplaats wordt omhekt. Dan kan het wel, en heb je én én."

Maar op de ideeën en voorstellen van de hondenbezitters komt nauwelijks reactie van de gemeente. "Ze sturen ons van het kastje naar de muur. Totdat jullie (NH Nieuws, red.) hierover contact met ze zochten. Toen kreeg ik een snelle mail van de wethouder met 'we komen er op terug'."