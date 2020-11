Honden hebben dankzij Tim eigen parcours in Alkmaars park Oosterhout

ALKMAAR - Honden hebben vanaf nu een eigen speeltuin in park Oosterhout in Alkmaar. Buurtbewoner Tim Slager, zelf ook in het bezit van een hond, kwam op het idee en de gemeente was gelijk enthousiast. Net als de hondenbezitters die er al gretig gebruik van maken: "Ik vind het echt een onwijs leuk initiatief".

De honden kunnen over schotten en door banden springen en met hun baasjes door een parcours van palen slalommen.

Idee van Tim

Tim diende een plan in bij de gemeente en vond een aannemer die het project wel uit wilde voeren voor 2.200 euro. "Aanvankelijk was de prijs hoger, maar die kon ik omlaag krijgen. Ik heb de regiegroep uit de buurt benaderd om te kijken of ik financiering kon krijgen van de gemeente. Dat ging soepel, de vergoeding is al binnen", vertelt Tim aan mediapartner Alkmaar Centraal.



Tim zijn eigen hond wordt ook blij van het parcours. Ook al vindt de hond sommige obstakels nog een beetje lastig. "We moeten nog wat oefenen", lacht Tim.

Losloopgebieden

Naast deze hondenparcours is de gemeente ook aan het kijken of in het buitengebied van de gemeente losloopplekken kunnen komen voor honden. "Zodat ook daar hondenbezitters mooie ruimtes hebben om hun honden los te kunnen laten lopen", aldus Frits Oudshoorn van Stadswerk 072.