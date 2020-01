Meer dan 1200 handtekeningen voor behoud losloopgebied voor honden in Overveen

OVERVEEN - De plannen voor een aanlijngebod van de gemeente Bloemendaal in het Wethouder van Gelukpark houdt de gemoederen onder hondenbezitters flink bezig. "Het is vreselijk", vertelt Martine Clarke. "Toen ik het thuis hoorde, heb ik eerst even zitten huilen."

Martine loopt dagelijks met haar twee honden in het duingebied achter restaurant De Bokkendoorns. Het is omringd met een hek en daarom een veilige plek voor de honden.

Voor Martine is het de perfecte plek voor een dagelijkse wandeling met haar twee viervoeters. "Er zijn natuurlijk ook andere plekken zoals park Groenendaal in Heemstede, maar dat is een bos. Ik ben geen bosmens, ik hou van de duinen. Daarom woon ik ook vlakbij de kust."

Gezinnen

Ook op het strand bij Parnassia mogen honden het hele jaar door los lopen, maar ook dat is geen goed alternatief voor Martine. "In de zomer zitten daar gezinnen lekker op het strand en daar rennen onze honden dan dwars doorheen. Dat kan echt niet. "

Het merendeel van het duingebied in Bloemendaal is al verboden terrein voor honden. Daarom zijn hondenbezitters zo gehecht aan het natuurgebiedje in Overveen.

"Het is zo'n beetje de enige plek in Bloemendaal waar je nog lekker je hond uit kunt laten", vertelt een man die er ook graag wandelt met zijn hond. "Waar moeten we dan naartoe?"

De gemeente Bloemendaal geeft onder andere als reden voor het aanlijngebod dat de honden veel schade aanrichten in het duingebied. Het kost de gemeente zo'n tienduizend euro per jaar.

Oplossing

Daar heeft Martine wat op bedacht. "Ik stel voor dat we een jaarkaart instellen die hondenbezitters voor 50 euro per jaar kunnen kopen. Dan kunnen we met deze opbrengsten de schade herstellen."

Martine is inmiddels een petitie gestart om het losloopgebied te behouden. Deze is al 1200 keer ondertekend. "Dit is overweldigend, dit had ik niet verwacht. Echt super."

Op 13 februari gaat Martine de handtekeningen en haar voorstel aan de gemeente Bloemendaal overhandigen.

Tot 12 februari kunnen er zienswijzen worden ingediend bij de gemeente Bloemendaal op het voorstel.