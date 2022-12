Boze hondenbezitters om inkrimpen losloopgebieden: "Honden moeten hun energie kwijt"

Een groep hondenbezitters in Den Helder zijn tegen plannen van de gemeente om het aantal losloopgebieden voor viervoeters fors te beperken. In het nieuwe beleid gaan fietspaden en gebieden waar honden los mogen lopen, niet meer samen. Zo moeten honden voortaan aangelijnd worden in onder meer de zeedijk, het Timorpark en recreatiepark Mariëndal. Daisy Vergracht en haar hond Lodewijk komen in actie: "Honden hebben ruimte nodig."

Het is speeltijd voor zo'n vijftien honden in het recreatiepark Mariëndal aan de rand van Den Helder. Als een dolle rennen de honden het water in, een bal achterna. "Zie je? Dit hebben ze nodig", vertelt Daisy Vergracht. Ze heeft op Facebook een oproep gedaan om in actie te komen tegen de plannen van de gemeente om de losloopgebieden voor honden in te perken. "Den Helder staat bekend om vrijheid voor honden. Als je dan 90 procent weghaalt, dan krijg je een grote groep honden die op één kleine plek rondlopen. Dat gaat 'm niet worden."

Het voorstel van de gemeente komt na een uitgebreide enquête over het hondenbeleid. Vergracht: "Die vragenlijst was op zijn minst eenzijdig en er was nergens in te lezen dat er heel veel losloopgebied zou verdwijnen. Het Timorpark hebben ze juist vorig jaar vrijgegeven als losloopgebied. Als je dus de dijk en het Timorpark sluit, dan heb je in het centrum niets meer."

Bommetje

Volgens Vergracht is één van de argumenten dat de honden overlast gaven voor fietsers. "Hier in het Mariëndal zijn alleen maar fietspaden en geen wandelpaden." Samantha Vlieger vult aan: "Ik snap heel goed dat ze de honden niet bij fietspaden willen hebben en bij grote wegen, maar dan moeten ze niet de plekken sluiten waar ze nu niet in de buurt komen van die wegen."

Ondertussen rent de hond van Carola Welschen zich suf door het park. "Het is heel belangrijk, anders is het thuis een bommetje. Straks is ze moe en tevreden." De hondenbezitters laten het er niet bij zitten en hebben de hulp ingeroepen van de vereniging Blaffend Protest in Den Helder in de hoop dat de gemeente op andere gedachten gebracht kan worden.