Locatie losloopgebied van de baan door vluchtelingen, hondeneigenaren teleurgesteld

Een verhuizing zit er voorlopig niet in, want de nieuwe locatie van het losloopgebied in Assendelft is vergeven aan 192 containerwoningen . Marion Donker maakt zich al tijden hard voor het veldje en is teleurgesteld, maar snapt dat de vluchtelingen nu voorgaan. Toch stopt ze met de strijd en is er aan het eind van dit jaar geen hondenuitlaatveld meer: "Ik ga het loslaten."

In onderstaande reportage vertellen de hondenliefhebbers over het losloopgebied. Tekst gaat door onder de video.

De teleurstellingen stapelen zich op, want vorig jaar bleek tijdens de opening dat het omheinde terrein langs de Noorderveenweg plaats moest maken voor een nieuwbouwwijk. Het kostte initiatiefnemer Marion Donker vier jaar om het te realiseren en de klap kwam dan ook hard aan: "Wij hadden wel verwacht dat we het nog 10 jaar zouden kunnen gebruiken."

Als het terrein eind dit jaar plaatsmaakt voor huizen, zijn er volgens Marion weinig plekken waar de hondeneigenaren nog heen kunnen gaan. "Daardoor kunnen er incidenten gaan ontstaan", waarschuwt Marion. "Er zijn mensen bedreigd. Zelfs toen ik het de hond aangelijnd liep op het trottoir werd ik al boos en agressief benaderd. Je voelt je haast een misdadiger als je met de hond door de wijk loopt."

Grasvelden scheiden

In de wijk Saendelft zijn de groene grasvelden vaak voor kinderen en zijn viervoeters verboden. De enige mogelijkheid is dan met de auto naar omliggende dorpen en steden te gaan of gebruik te maken van de uitrenzones aan de buitenrand van de wijk. "Maar dat is voor mijn hond geen optie, want er is geen mogelijkheid om uit te wijken." Daarnaast is het voor de hond van Marion te ver.

De Assendelftse denkt dat het een goed is om de grasvelden deels voor honden toegankelijk te maken door een afscheiding te maken met hekken. Marion: "Dan kan je kinderen en honden scheiden houden en houd je het veilig."

Een andere optie is volgens haar de groenstrook vlak bij het losloopgebied. Het terrein voor een flat aan de Noorderveenweg. "Daar moet dan wel een lang hek komen", legt Marion uit. "Maar daar zijn verschillende bewoners al op tegen."

'Puur wonen'

Ondanks dat Marion merkt dat andere hondeneigenaren ook teleurgesteld zijn, stopt ze ermee. "Ik ga me er niet meer voor inspannen. Ik heb er geen motivatie meer voor." Ze snapt dat de plannen in een crisissituatie moeten wijzigen, maar baalt vooral van de communicatie vanuit de gemeente. Daar hoorde ze namelijk pas wat van nadat het nieuws over de containerwoningen in de pers was gekomen. "De manier waarop vind ik niet netjes."

Eind dit jaar sluit hoogstwaarschijnlijk het losloopgebied. Marion weet niet waar de honden dan hun energie kwijt gaan raken. "Er is hier helemaal niks voor mensen en dieren. Het is hier puur wonen. Als ik de kans krijg, ga ik hier weg."