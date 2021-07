Hondenspeeltuin moet overlast tegengaan: "Hier kunnen ze wel lekker vrij loslopen"

Nieuwe Niedorp krijgt een hondenspeeltuin in park De Meet. Het wordt een omheinde speelweide van ruim een voetbalveld groot met gras, water, bomen en struiken die al in het park staan. Er loopt een doneeractie in het dorp om het benodigde geld bij elkaar te krijgen.

Initiatiefnemer Arjen Muller is het in ieder geval zat om zijn hond nog langer aangelijnd houden: "Hij moet los kunnen lopen en lekker op een houtje bijten."

Met grote gebaren wijst Muller aan waar de hondenspeeltuin moet komen. Er lijkt ruimte genoeg te zijn in het bijna verborgen park De Meet aan de rand van het dorp. "Het wordt een leuke ontmoetingsplaats, zowel voor de honden als voor hun baasjes. Hollands Kroon kent geen losloopgebieden en dit wordt dan de eerste plek waar het wel mag."

Stront

Met de komst van de hondenspeeltuin zal het park ook grotendeels af zijn van heel wat overlast, vertelt bestuurslid Dick Koster van park De Meet: "Het wordt tijd ja. Er lopen te veel honden los in het park. Hondenstront, honden die met elkaar in gevecht gaan; daar is niet iedereen van gediend. Dat kan straks ook nog gebeuren, maar dan zijn de baasjes erbij."

Als de benodigde 3.000 euro binnen is, kan het hondenspeelveld dit najaar open. Voor hondenbezitter Aglaia van Riet zal het een uitkomst zijn. Vanuit haar booster kan ze straks in de hondenspeeltuin met een gerust hart haar hond loslaten: "Het is heel belangrijk dat hondjes een plek hebben waar ze lekker kunnen rennen. Ik heb er straks geen omkijken naar en ik ben in contact met andere mensen. Ik kijk ernaar uit hoor."