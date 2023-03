Uitslagen bijna overal binnen, vertraging in Hoorn door 'enorme stembiljetten'

De BoerBurgerBeweging (BBB) komt in veel gemeenten als grootste partij uit de bus. Bijna overal is de uitslag inmiddels bekend, maar in Hoorn en Purmerend wordt pas morgen weer doorgeteld. Het tellen liep daar zo uit dat vrijwilligers tot diep in de nacht moesten doorwerken. "Het probleem was vooral dat de stembiljetten enorm groot waren", verklaart een woordvoerder van de gemeente Hoorn.

NH Nieuws

Een grote verkiezingswinst voor BBB: uit de voorlopige uitslagen blijkt dat die partij veruit de meeste stemmen kreeg. Dat betekent een grote klap voor de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. In twee gemeenten worden nu nog stemmen geteld. Een hoge opkomst en ingewikkeld grote stembiljetten zouden de voornaamste redenen zijn van de vertraging. "We hadden genoeg vrijwilligers, maar sommigen zijn eerder naar huis gegaan", zegt een woordvoerder van de gemeente Hoorn. Bij een aantal stembureaus liep het tellen enorm uit vanwege de grootte van het stembiljet. "Het was bijna een soort krant, dus het invullen ervan kostte ook meer tijd." Oververmoeid Naast Hoorn is ook Purmerend nog niet klaar met tellen. "De afgelopen nacht is het tellen van de stemmen gestopt, omdat de tellers oververmoeid raakten", verklaarde een woordvoerder vanmiddag tegen NH Nieuws.

In de rij bij het stadhuis in Hoorn om te stemmen - NH Nieuws/ Daphne de Boer

Wel laat de gemeente weten dat volgens de voorlopige uitslagen ook in Purmerend BBB de winnaar is voor beide verkiezingen. "Aangezien het belangrijk is dat dit zorgvuldig wordt gedaan, zijn we vanmorgen verder gegaan met de telling. De uitslag heeft daarom even op zich laten wachten." BBB-bastion In de gemeenten waar wel alle uitslagen bekend zijn, blijkt dat opvallend veel Noord-Hollanders op BBB hebben gestemd. In het rijke Bergen kreeg de partij ruim 16 procent van de stemmen, de normaal populaire VVD komt nu met ruim 15 procent op de tweede plaats. Ook in Alkmaar doet BBB het goed. Daar ging 15 procent van de stemmen naar die partij. De gemeente Hollands-Kroon staat bovenaan: ruim 38 procent van de kiezers koos daar voor Caroline van der Plas.

BBB-stemmers in Hoorn en Hollands Kroon - NH Nieuws

In Amsterdam en Haarlem zijn vooral de linkse partijen GroenLinks en PvdA de grootste. Alleen in het zuiden van de provincie, zoals in de regio 'T Gooi, kiezen de stemmers overtuigend VVD. FvD grote verliezer De grote verliezer deze verkiezingen is FvD. Van de acht zetels in 2019, is er nu nog maar één over. Ook de partijen CDA en SP leveren flink in. Hoewel de opkomst in ruim dertig jaar niet zo hoog was, viel de opkomst in Noord-Holland dit jaar (50,3%) iets lager uit dan in 2019 (56,6%).