Amsterdamse politiek reageert op verkiezingsuitslag: "De stad is en blijft links"

Partij voor de Dieren

De PvdD kreeg ontving 11,7 procent van de Amsterdamse stemmen, vier jaar geleden was dat nog 8,7 procent. "Wij vinden het natuurlijk geweldig nieuws dat we de derde partij zijn geworden. Daarmee hebben we veel winst behaald", zegt Bloemberg-Issa in een eerste reactie tegen AT5. "Vandaag gaan we gewoon weer aan het werk, met onder meer een raadsvergadering op de agenda. Maar als team zijn we ontzettend blij met dit resultaat. Dat geeft veel vertrouwen om door te gaan met waar we mee bezig zijn."

GroenLinks

De meeste stemmen in de stad gingen, net als vier jaar geleden, naar GroenLinks. Wel was dat minder overtuigend dan destijds, toen het om 23,8 procent van de stemmen ging. Nu is dat 18,2 procent. "Vier jaar geleden behaalden we natuurlijk een monsterscore", aldus fractievoorzitter Zeeger Ernsting. "Het is lastig om dat te evenaren, maar gelukkig zien we dat Amsterdam links is en links blijft. En dat is ook hoognodig. We blijven werken aan een klimaatrechtvaardige groene stad waarin iedereen een plek kan vinden."

Partij van de Arbeid

Achter GroenLinks werd de PvdA de op een na grootste in de stad met 15,4 procent van de stemmen. Dat is een flinke vooruitgang ten opzichte van de 11,7 procent van vier jaar geleden. "Een hoopvol resultaat", vindt de Amsterdamse fractievoorzitter Lian Heinhuis. "Ook onze complimenten voor de collega's van GroenLinks. Het is goed om te zien dat Amsterdammers nog steeds behoefte hebben aan sociaal, groen en progressief beleid."

D66

D66 kende minder succesvolle verkiezingen dan in 2019. Toen was het na GroenLinks nog de grootste met 13.6 procent van de Amsterdamse stemmen. Nu kreeg het 9,9 procent van de stemmen. "Ik denk dat je ziet dat kiezers elke vier jaar andere accenten leggen", zegt Reinier van Dantzig, sinds afgelopen zomer actief als wethouder, over de uitslag. "Maar ik ben blij dat Amsterdam een progressieve stad blijft."

VVD

De VVD leverde deze verkiezingen wat in ten opzichte van het aandeel dat ze in 2019 in Amsterdam hadden. Dat was vier jaar geleden namelijk nog 10,7 procent. Nu blijft de partij steken op 9,1 procent. "Het is nooit leuk als je partij er in je eigen stad op achteruit gaat", zegt Claire Martens, fractievoorzitter van de Amsterdamse VVD. "Maar als ik het vergelijk met de resultaten op andere plekken in het land, vind ik het verlies bij ons heel beperkt. In Amsterdam profiteren we nooit van de populariteit van de landelijke VVD, maar we hebben ook niet zo vaak last van de impopulariteit. Ik denk dat mensen in Amsterdam over het algemeen iets minder gevoelig zijn voor de extreme flanken."

Overig

In de provincie Noord-Holland is de BoerBurgerBeweging (BBB) net als in veel andere provincies de grootste geworden. De partij, die geen zetels heeft in de Amsterdamse gemeenteraad, kreeg hier 5,2 procent van de stemmen. Net als de BBB deed Volt voor het eerst mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. De partij behaalde hier 7,7 procent van de stemmen.

De grootste daler in Amsterdam is Forum voor Democratie. Van 8,7 procent van de stemmen in 2019, ging de partij naar 2,6 procent nu. JA21 kreeg 3,2 procent van de Amsterdamse stemmen.

