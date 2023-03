VVD dankzij verlies FVD en ondanks winst BBB meestgekozen partij in Haarlemmermeer

Dankzij het daverende verlies van Forum voor Democratie en ondanks de opkomst van de BoerBurgerBeweging (BBB) is de VVD weer de populairste partij in Haarlemmermeer. Toch had het niet veel gescheeld of de liberalen hadden hun koppositie moeten afstaan aan BBB. Het verschil tussen de twee partijen is namelijk maar 0,7 procentpunt (VVD: 15,9 procent; BBB 15,2 procent).

Zoals in veel andere gemeenten was FvD bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen veruit het populairst. Ruim een op de vijf stemmen ging naar de partij van Thierry Baudet. Van die 21,4 procent houdt FvD er nog 4 over, een verlies van 17,4 procentpunt.

VVD verliest licht (-1,6 procentpunt), maar blijft desondanks wel de populairste partij in Haarlemmermeer. De PvdA zal blij zijn met één procentpunt meer zetels dan bij de vorige verkiezingen, want daarmee houden ze net nieuwkomer JA21 van de derde plaats. De partij van Joost Eerdmans heeft in Haarlemmermeer 8,2 procent van de stemmen gekregen.

VOLT populairder dan SP

Vrijwel alle traditionele partijen (CDA, GroenLinks, D66 en SP) verliezen één à drie procentpunt. Omdat SP bijna een derde van haar Haarlemmermeerse kiezers is verloren, is nieuwkomer VOLT (2,4 procent) populairder dan de Socialistische Partij.