Verkiezingsvlog Haarlemmermeer & Amstelland: in de zon en in de rij om te stemmen

Voor het eerst in twee jaar mogen we vandaag weer naar de stembus, ditmaal voor de provinciale staten en waterschappen. Of die verkiezingen leven in de regio? NH Nieuws-verslaggever Nina Honig ging langs bij stembureaus in Haarlemmermeer en Amstelland.

Sembureau Oude Meer - NH Nieuws

Bij het stembureau in Oude Meer - een van de buurtschappen in Haarlemmermeer met slechts enkele honderden inwoners - is het niet druk, maar loopt het wel aardig door. "Om de twee à drie minuten loopt er iemand binnen", vertelt Nina. In Amstelveen moet je geduld hebben, vooral als je in wijkcentrum De Bolder wilt stemmen. Op sommige momenten moesten kiezers zelfs twintig minuten wachten voordat ze het stembiljet kregen overhandigd. En dan willen sommigen best vertellen waar ze rekening mee houden als ze dat bolletje rood kleuren.