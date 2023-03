BBB en VVD nek aan nek in Uithoorn, VVD weer populairst in Amstelveen

Met 17,1 procent van de stemmen is de BoerBurgerBeweging (BBB) in Uithoorn nipt de populairste partij bij de Provinciale Staten-verkiezingen van gisteren. Ook in de rest van de regio heeft de partij van Caroline van der Plas flinke winst geboekt, al moeten ze in Amstelveen nog wel vier traditionele partijen voor zich dulden.

Het verschil tussen BBB en VVD is 0,1 procent van de stemmen: waar 17,1 procent van de Uithoornse stemgerechtigden op de liberalen stemde, stemde 17,2 procent op de BoerBurgerBeweging.

In Ouder-Amstel is het verschil tussen BBB (14,7 procent) en VVD (15 procent) 0,3 procentpunt in het voordeel van de VVD. GroenLinks trok vergeleken met de verkiezingen in 2019 iets minder kiezers (-2,5 procentpunt) naar de stembus, maar blijft wel de op twee na populairste partij van Ouder-Amstel.

Twee nieuwkomers in top drie in Aalsmeer

Ook in Aalsmeer is het verschil klein, maar wel flink groter dan in Uithoorn: 17,9 procent stemde op de VVD, terwijl 16,7 procent voor BBB ging. De derde partij is ook een nieuwkomer: 8,8 procent van de Aalsmeerse kiesgerechtigden stemde op JA21.

Tot slot Amstelveen, waar de VVD (17,5 procent) ondanks een verlies van 2,5 procentpunt nog altijd op de meeste steun kan rekenen. Tweede partij is de PvdA, dat licht wint en uiteindelijk 11,1 procent van de Amstelveense stemmen kreeg. GroenLinks is met 11,2 procent de op twee na populairste partij geworden.