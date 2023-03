95 procent van de stemmen geteld: GroenLinks grootste, PvdD derde partij in Amsterdam

GroenLinks heeft woensdag tijdens de Provincale Statenverkiezingen in Amsterdam de meeste stemmen gekregen. 18,2 procent van de stemmende Amsterdammers koos voor GroenLinks, dat wel kleiner werd ten opzichte van vier jaar geleden, toen het 23,8 procent van de stemmen kreeg. Partij voor de Dieren is de derde partij in de stad geworden.

Inmiddels is 95 procent van de stemmen geteld. Achter GroenLinks volgt de PvdA met 15,4 procent. In 2019 was dat nog 11,4 procent. De Partij voor de Dieren komt op een derde plek terecht met 11,7 procent. D66, in 2019 na GroenLinks nog de grootste, kreeg 9,9 procent van de Amsterdamse stemmen.

BBB

De BoerBurgerBeweging (BBB), landelijk de grote winnaar van de verkiezingen, krijgt in Amsterdam 5,2 procent van de stemmen. In de provincie Noord-Holland is de BBB wel de grootste, met 13,6 procent van de stemmen.

52,7 procent van de Amsterdammers ging gisteren naar de stembus. In 2019 was dat 53,2 procent.