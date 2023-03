Nog geen verkiezingsuitslag in Purmerend, tellers oververmoeid

Alle verkiezingsuitslagen in Zaanstreek-Waterland zijn bekend, behalve die van Purmerend. De gemeente laat aan het einde van de middag weten: "De afgelopen nacht is het tellen van de stemmen gestopt, omdat de tellers oververmoeid raakten."

Wel laat de gemeente weten dat volgens de voorlopige uitslagen de BoerBurgerBeweging (BBB) de winnaar is voor beide verkiezingen in Purmerend. "Aangezien het belangrijk is dat dit zorgvuldig wordt gedaan, zijn we vanmorgen verder gegaan met de telling. De uitslag heeft daarom even op zich laten wachten", laat de gemeente weten.

De opkomst is al wel bekend. Er zijn dit jaar meer bewoners naar de stembus gekomen: het opkomstpercentage was 52,2 procent voor de Provinciale Staten en 49,7 procent voor het waterschap.

Dat percentage was in 2019 voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in Purmerend 51,95 procent om 48,45 procent en in de voormalige gemeente Beemster 64,2 om 62,21 procent.

Zaanstad en Waterland

Het wachten gold vanmiddag ook voor de uitslagen in Zaanstad en Waterland. Ook daar is BBB inmiddels de grote winnaar. Beide gevolgd door de VVD en GroenLinks.