Zorgpersoneel Tergooi voert actie: "De zorg verdient beter en jullie verdienen beter"

Het gaat om tientallen geplande operaties en honderden andere afspraken die voor vandaag zijn afgezegd. De ziekenhuizen van Tergooi - in Blaricum en Hilversum - draaien op veel afdelingen zogenoemde zondagdiensten. Dat wil zeggen dat alleen noodzakelijke zorg, zoals kanker- en spoedzorg, door is gegaan.

Onderhandelingen

Bij Tergooi in Blaricum werd de actie in alle vroegte om 7.30 afgetrapt door een toespraak van FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Om 9.00 hield Jong dezelfde speech in Hilversum, waarna het zorgpersoneel van Tergooi hun werk grotendeels neerlegden. De onderhandelingen over het cao met Werkgeversorganisatie NVZ lopen stroef.

"De NVZ heeft een eindbod neergelegd van 13 procent loonsverhoging in twee jaar. Dat lijkt heel mooi, maar dat is het niet. Het is nu 5 procent, aan het eind van het jaar 5 procent en volgend jaar september nog eens 3 procent"', legt de FNV-frontvrouw uit. "Tegelijkertijd stellen zij allemaal verslechteringen voor. Zo zijn bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding en de onregelmatighedenvergoeding niet op orde."

Werkdruk

De werkomstandigheden in de zorg zijn al heel lang niet om over naar huis te schrijven. "Tergooi is een heel leuk ziekenhuis, maar er gaan tien mensen per jaar weg en er komen er twee, drie voor terug. De patiënten blijven wel met zijn allen komen. Met een aantal mensen minder moet je toch die patiëntenstroom blijven doen", schetst Harry Lambregts die werkt op de afdeling radiologie. "Dat resulteert erin dat je gewoon geen vrij kan nemen. Er is even tijd voor een kopje koffie en je moet weer door, want de wachtruimtes zitten nog steeds vol."

"Vanuit de NVZ hebben ze ons een aantal boden gedaan, maar eigenlijk is dat te weinig als je kijkt naar de koopkracht. Daar willen we verbetering in zien", vertelt Jurre Kok die werkt als verpleegkundige op de afdeling chirurgie. "Daarnaast willen we betere arbeidsvoorwaarden. We werken allemaal onregelmatig, wat best wel zwaar is. Ook als we thuis zijn worden we voor extra diensten gevraagd omdat er te weinig personeel is. Je staat dus altijd aan."

Het ziekenhuispersoneel merkt ondanks de geschrapte zorg van vandaag veel begrip van patiënten. "Die begrijpen dat het anders moet en dat is heel prettig", zegt Jurre. "Ik vertelde ons verhaal aan een patiënten en die zei: 'ik steun jullie.' en dat is fijn. En volgende week gaan we er nog harder tegenaan."